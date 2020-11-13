Микаела Фриберг-Стори назначена постоянным координатором ООН в Казахстане

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Микаелу Фриберг-Стори (Швеция) постоянным координатором ООН в Казахстане с согласия правительства РК, передает Kazakhstan Today.

Микаела Фриберг-Стори приступает к работе на этой должности более чем с 20-летним опытом в области мира, безопасности и развития. В последнее время она занималась стратегическим руководством гуманитарными операциями и дипломатией для Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца через Шведский Красный Крест и Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). Она также занимала должность начальника отдела реформы сектора безопасности Агентства по вопросам мира, безопасности и развития при правительстве Швеции и работала в департаменте по вопросам политики в области безопасности Министерства иностранных дел Швеции", - сообщила пресс-секретарь ООН в Казахстане Эльнара Байназарова.

В рамках миссии ООН по делам временной администрации в Косово Микаела Фриберг-Стори также руководила полевыми операциями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по проведению выборов, занимала должность директора управления по вопросам интеграции в Европейский союз и служила Специальным посланником ООН по Косово. Она начинала свою международную карьеру в организации "Врачи без границ".

Микаела Фриберг-Стори имеет степень бакалавра политических наук Стокгольмского университета, а также окончила магистратуру по специальности "гуманитарная помощь" в Уппсальском университете.

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