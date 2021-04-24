Министр иностранных дел Казахстана и госсекретарь США обсудили вопросы двусторонних отношений

НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Собеседники обсудили вопросы международной повестки дня и двусторонних отношений, в частности, перспективы углубления расширенного стратегического партнерства", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

Тлеуберди информировал о проводимых президентом Касым-Жомартом Токаевым реформах, направленных на дальнейшую демократизацию общественно-политической системы Казахстана. Со своей стороны, госсекретарь США заявил: "США твердо поддерживают План политических реформ президента Касым-Жомарта Токаева".

Также рассмотрены графики и подготовка мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и США, а также предстоящая онлайн-встреча диалоговой площадки С5+1.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства