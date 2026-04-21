Министр иностранных дел Казахстана принял посла Израиля

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В парламенте Японии состоялось заседание лиги дружбы с Казахстаном, направленной на углубление двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе МИД РК





В ходе мероприятия был утвержден новый состав парламентской лиги, сформированной по результатам парламентских выборов, состоявшихся 8 февраля 2026 года. Председателем лиги стал Ясутоши Нишимура, руководитель влиятельного комитета по избирательной стратегии правящей Либерально-демократической партии. Ранее он занимал ключевые должности, включая министра экономики, торговли и индустрии и заместителя генерального секретаря кабинета министров.





Он отметил возрастающую роль Казахстана в системе региональной экономики как надежного поставщика энергоресурсов и ключевого звена трансконтинентальных логистических маршрутов. Он подчеркнул, что Япония заинтересована в углублении сотрудничества с Казахстаном в энергетической сфере, включая нефть и уран, а также технологии декарбонизации. Кроме того, Нишимура выразил намерение посетить Астану в ближайшее время с целью укрепления двустороннего диалога на высоком уровне.





Посол РК в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев ознакомил депутатов палаты советников и палаты представителей парламента с актуальными вопросами двусторонних отношений, а также с проводимыми политическими реформами в Казахстане.





Также посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с генеральным директором по вопросам Организации Объединенных Наций, международных организаций и правам человека Министерства иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Люсией Гарсией. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия на многосторонних площадках, уделив внимание координации усилий в рамках международных организаций.





Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел встречу с председателем правления компании China Gezhouba Group International Engineering Лю Хуайлянем. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы реализации совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов в Казахстане. Особое внимание было уделено участию китайской стороны в развитии водохозяйственной инфраструктуры.





Между тем посол Казахстана Жанна Сагинова приняла участие в церемонии запуска в Словакии бренда Chery, официальным дистрибьютором которого выступила казахстанская компания Astana Motors.



