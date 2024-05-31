30.05.2024, 19:12 13316
Министр обороны РФ прибыл в Алматы
Андрей Белоусов примет участие в заседании совета глав военных ведомств ОДКБ
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Алматы. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны РФ Андрей Белоусов 30 мая прибыл с рабочим визитом в Алматы, где примет участие в заседании совета министров обороны ОДКБ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В заседании спланировано участие министров обороны государств - членов ОДКБ, генерального секретаря ОДКБ и начальника объединенного штаба ОДКБ. В ходе мероприятия состоится обмен мнениями о вызовах и угрозах военной безопасности в зоне ответственности Организации.
Также на полях заседания министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств стран - участниц ОДКБ.
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31.05.2024, 14:35 1671
Президенты Казахстана и России обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества
Главы государств высоко оценили слаженное взаимодействие правительств двух стран по выполнению достигнутых договоренностей в различных сферах
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Акорда.
В ходе переговоров собеседники обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества.
Главы государств высоко оценили слаженное взаимодействие правительств двух стран по выполнению достигнутых договоренностей в торгово-экономической, инвестиционно-промышленной и культурно-гуманитарной областях.
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также сверили часы по графику предстоящих встреч.
Ранее заместитель председателя сената парламента Казахстана Жакип Асанов заявил, что отношения Казахстана и России развиваются во всех сферах, нет сомнений, что обе страны всегда будут друг для друга ключевыми стратегическими партнерами.
31.05.2024, 13:46 2436
О чем договорились министры обороны ОДКБ, рассказал Жаксылыков
Фото: Минобороны РК
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги прошедшего в Алматы заседания Совета министров обороны государств - членов Организации Договора коллективной безопасности озвучил глава оборонного ведомства Казахстана Руслан Жаксылыков.
В его работе приняли участие руководители оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, генеральный секретарь и начальник Объединенного штаба организации.
В узком составе на заседании с докладом о вызовах и угрозах военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ выступил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
Стороны обменялись мнениями и изложили свое видение приоритетных направлений развития сотрудничества в области военной безопасности.
На пленарном заседании совета стороны приняли ряд документов. Они касаются планирования совместной подготовки Коллективных сил ОДКБ, их оснащения современными образцами вооружения, военной и специальной техникой.
По итогам встречи министр обороны Казахстана выразил признательность ее участникам за плодотворную и результативную работу.
В ходе нашего сегодняшнего заседания мы провели всесторонний анализ вызовов и угроз в регионах коллективной безопасности ОДКБ", - рассказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.
Он сообщил о решении сторон продолжить регулярный обмен информацией по результатам мониторинга военно-политической обстановки, тенденций ее развития для выработки совместных мер.
По итогам заседания подписан ряд документов, касающихся подготовки и проведения учений, оснащения Коллективных сил, деятельности Объединенного штаба, мероприятий совместной подготовки в 2025 году и вопросов их финансирования", - резюмировал министр.
Следующее заседание Совета министров обороны состоится в ноябре текущего года в Астане накануне сессии Совета коллективной безопасности.
31.05.2024, 11:30 4696
Заседание Совета министров обороны ОДКБ началось в Алматы
Фото: Акорда
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности началось в Алматы.
По данным Минобороны Казахстана, участники обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ и вопросы развития военной составляющей организации.
Подчеркивается, что мероприятие проводится в рамках председательства Казахстана в ОДКБ.
Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов рассказал о новых угрозах странам организации.
31.05.2024, 08:31 7691
Ряд международных мероприятий пройдет в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в период с 30 мая по 6 июня состоится ряд международных мероприятий. В связи с этим на улицах города будет частично ограничено движение. Об этом сообщили в департаменте полиции Алматы.
30-31 мая в городе Алматы проходит заседание Совета министров обороны государств - членов ОДКБ.
2-3 июня в городе Алматы состоится заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
5-6 июня в городе Алматы состоится заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
Учитывая масштаб мероприятий, а также количество участников и гостей, департамент полиции города Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения. Важно отметить, что дорожные ограничения не коснутся движения общественного транспорта. Просим горожан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения", - отметили в департаменте полиции Алматы.
29.05.2024, 10:32 25966
Мажилис ратифицировал соглашение с Китаем о международных автомобильных перевозках
Казахстанские перевозчики смогут довозить груз до китайских портов
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая о международных автомобильных перевозках, совершенное в Сиане 17 мая 2023 года.
Как отметили в мажилисе, данное соглашение позволит увеличить объемы перевозок грузов, выполняемых автотранспортом между двумя странами, а также регулировать перевозку грузов между Казахстаном и Китаем и транзит через их территории в (из) третьи страны.
Соглашение также позволит казахстанским автотранспортным средствам проезжать вглубь территории Китая, в том числе в морские порты на юго-востоке страны. Это в свою очередь сократит расходы и время на перегруз товаров в приграничных районах РК и КНР и положительно скажется на стоимости ввозимых товаров и затратах казахстанских экспортеров. Аналогичные условия будут действовать для китайских перевозчиков на территории Казахстана.
В рамках соглашения также планируется выдача электронных бланков разрешений на осуществление перевозок автомобильным транспортом. В настоящее время с китайской стороной производится обмен в количестве порядка 120 тыс. единиц разрешений на бумажном носителе, при распределении которых присутствует человеческий фактор. Перевод бланков разрешений с бумажного на электронный формат позволит исключить дополнительные финансовые расходы по изготовлению бумажных бланков, а также человеческий фактор в процессе их распределения и контроля.
В 2023 году объем экспорта казахстанских товаров по данному направлению вырос на 661% - с 44,4 тыс. тонн до 338 тыс. тонн товаров по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Соглашение было совершено в Пекине 17 октября 2023 года.
Целью документа является развитие мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Для этого предлагается использовать преимущества автомобильного, морского и железнодорожного видов транспорта, что позволит создать благоприятные условия для перевозки грузов по территориям Казахстана и Китая.
В настоящее время сроки прохождения транзитных грузов из Китая в Европу составляют 19-23 дня, из них по территории Казахстана - 6 дней, грузопоток - 6 млн тонн. В рамках соглашения планируется увеличить грузопоток к 2027 году до 10 млн тонн, общая скорость прохождения грузов из Китая в Европу составит 12-13 дней.
Соглашением также предусматривается снижение административных барьеров путем автоматизации процесса декларирования "сквозного" транзита. Для этого запущена программа цифрового транспортного коридора (окно продаж логистических и экспедиторских услуг на маршруте ТМТМ).
В 2023 году отмечалось снижение на 39% по контейнерным перевозкам по ТМТМ - 20,5 тыс. ДФЭ против 33,6 тыс. ДФЭ в 2022 году. Однако по итогам 4 месяца 2024 года контейнерные перевозки составили 10,4 тыс. ДФЭ, увеличившись на 70,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (6,1 тыс. ДФЭ).
По оценкам ЕБРР, при осуществлении строительства инвестиционных проектов и мер по обеспечению бесперебойной связи на ТМТМ объем контейнерных перевозок по ТМТМ к 2040 году будет увеличен до 470 тыс. контейнеров в ДФЭ. А в целом с учетом стран Центральной Азии - свыше 800 тыс. ДФЭ.
Транскаспийский международный транспортный маршрут имеет большой потенциал в осуществлении прямых поставок товаров из Азии в Европу. На сегодня по данному маршруту экспортируют нефть, нефтепродукты, металлы, зерно, химикаты, соду и другие товары. В импортном направлении преобладают товары народного потребления, продукты, железная руда, черные металлы, химикаты, цветная руда, нефтепродукты. В транзитном направлении также преобладают товары народного потребления, продукты, зерно, строительные грузы, черные металлы, химикаты и сода.
28.05.2024, 21:02 34886
Канцлер Германии позвонил президенту Казахстана
Токаев и Шольц обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений
Фото: Акорда
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы, состоявшейся по инициативе немецкой стороны, Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита главы государства в Берлин в сентябре 2023 года.
Собеседники с удовлетворением отметили высокую динамику торгово-экономического взаимодействия, выразив обоюдную заинтересованность в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, отметив важность координации усилий двух стран на международной арене. В данном контексте подчеркнута актуальность предстоящей встречи на высоком уровне в формате "Центральная Азия - Германия" в Астане.
28.05.2024, 13:49 38691
Встреча Токаева и Рютте: нидерландский премьер дал высокую оценку сбалансированной политической позиции Казахстана
Рютте высоко оценил уровень двустороннего партнерства, а также высказался за активизацию практического взаимодействия Казахстана и Нидерландов
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте перспективы расширения взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.
Я хотел бы отметить динамичное развитие нашего двустороннего сотрудничества. Нидерланды являются крупнейшим инвестором в нашу экономику. Объем прямых инвестиций превысил 120 миллиардов долларов. Наши страны реализуют масштабные совместные проекты", - подчеркнул глава государства.
Он отметил важность визита с точки зрения придания дополнительного импульса развитию торгово-экономических отношений между Астаной и Амстердамом.
Марк Рютте высоко оценил уровень двустороннего партнерства, а также высказался за активизацию практического взаимодействия Казахстана и Нидерландов.
Впервые я был в Астане в 2010 году, это была моя первая поездка за пределы ЕС в качестве нового премьер-министра. А затем состоялся мой визит в 2015 году. Я хорошо помню наши переговоры. Я всегда поражаюсь тому, как стремительно развиваются наши двусторонние отношения, и с глубоким уважением отношусь к сбалансированной позиции Казахстана по региональной и международной повестке. Я также уважаю то, что Вы лично делаете, чтобы вывести страну на новый уровень. Мы будем рады поделиться идеями и наработками, которые у нас есть в области сельского хозяйства, зеленой энергетики, управления водными ресурсами", - сказал глава нидерландского правительства.
Стороны обсудили пути укрепления торгово-экономического, энергетического и инвестиционного сотрудничества, а также контактов в сферах транспорта, инноваций, атомной энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, климата, управление водными ресурсами.
Также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и подчеркнули важность продолжения диалога в рамках взаимодействия с Европейским союзом.
28.05.2024, 11:01 39926
Токаев поздравил азербайджанцев с Днем независимости
Глава государства пожелал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в качестве общенационального лидера, а братскому азербайджанскому народу - мира, благополучия и прогресса
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником - Днем независимости, сообщает Акорда.
Впечатляющие достижения Азербайджана по укреплению основ государственности и международного авторитета наполняют эту историческую дату особым символизмом. В Казахстане с большим воодушевлением воспринимают успехи братского Азербайджана и придают повышенное внимание углублению многогранного сотрудничества в духе дружбы и взаимной поддержки. Уверен, казахско-азербайджанское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо процветания наших близких народов", - говорится в поздравительной телеграмме.
Глава государства пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в качестве общенационального лидера, а братскому азербайджанскому народу - мира, благополучия и прогресса.
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