Министр обороны РФ прибыл в Алматы

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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая о международных автомобильных перевозках, совершенное в Сиане 17 мая 2023 года.





Как отметили в мажилисе, данное соглашение позволит увеличить объемы перевозок грузов, выполняемых автотранспортом между двумя странами, а также регулировать перевозку грузов между Казахстаном и Китаем и транзит через их территории в (из) третьи страны.





Соглашение также позволит казахстанским автотранспортным средствам проезжать вглубь территории Китая, в том числе в морские порты на юго-востоке страны. Это в свою очередь сократит расходы и время на перегруз товаров в приграничных районах РК и КНР и положительно скажется на стоимости ввозимых товаров и затратах казахстанских экспортеров. Аналогичные условия будут действовать для китайских перевозчиков на территории Казахстана.





В рамках соглашения также планируется выдача электронных бланков разрешений на осуществление перевозок автомобильным транспортом. В настоящее время с китайской стороной производится обмен в количестве порядка 120 тыс. единиц разрешений на бумажном носителе, при распределении которых присутствует человеческий фактор. Перевод бланков разрешений с бумажного на электронный формат позволит исключить дополнительные финансовые расходы по изготовлению бумажных бланков, а также человеческий фактор в процессе их распределения и контроля.





В 2023 году объем экспорта казахстанских товаров по данному направлению вырос на 661% - с 44,4 тыс. тонн до 338 тыс. тонн товаров по сравнению с предыдущим годом.





Кроме того, мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Соглашение было совершено в Пекине 17 октября 2023 года.





Целью документа является развитие мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Для этого предлагается использовать преимущества автомобильного, морского и железнодорожного видов транспорта, что позволит создать благоприятные условия для перевозки грузов по территориям Казахстана и Китая.





В настоящее время сроки прохождения транзитных грузов из Китая в Европу составляют 19-23 дня, из них по территории Казахстана - 6 дней, грузопоток - 6 млн тонн. В рамках соглашения планируется увеличить грузопоток к 2027 году до 10 млн тонн, общая скорость прохождения грузов из Китая в Европу составит 12-13 дней.





Соглашением также предусматривается снижение административных барьеров путем автоматизации процесса декларирования "сквозного" транзита. Для этого запущена программа цифрового транспортного коридора (окно продаж логистических и экспедиторских услуг на маршруте ТМТМ).





В 2023 году отмечалось снижение на 39% по контейнерным перевозкам по ТМТМ - 20,5 тыс. ДФЭ против 33,6 тыс. ДФЭ в 2022 году. Однако по итогам 4 месяца 2024 года контейнерные перевозки составили 10,4 тыс. ДФЭ, увеличившись на 70,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (6,1 тыс. ДФЭ).





По оценкам ЕБРР, при осуществлении строительства инвестиционных проектов и мер по обеспечению бесперебойной связи на ТМТМ объем контейнерных перевозок по ТМТМ к 2040 году будет увеличен до 470 тыс. контейнеров в ДФЭ. А в целом с учетом стран Центральной Азии - свыше 800 тыс. ДФЭ.





Транскаспийский международный транспортный маршрут имеет большой потенциал в осуществлении прямых поставок товаров из Азии в Европу. На сегодня по данному маршруту экспортируют нефть, нефтепродукты, металлы, зерно, химикаты, соду и другие товары. В импортном направлении преобладают товары народного потребления, продукты, железная руда, черные металлы, химикаты, цветная руда, нефтепродукты. В транзитном направлении также преобладают товары народного потребления, продукты, зерно, строительные грузы, черные металлы, химикаты и сода.