Министры иностранных дел ОДКБ согласовали проект по укреплению таджикско-афганской границы

По итогам заседания будут подписаны документы, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности ОДКБ

Фото: Акорда

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Алматы. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 21 июня 2024 года в Алматы под председательством заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу состоится заседание совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).





Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, в ходе заседания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов Республики Казахстан в период председательства в ОДКБ.





Ожидается, что по итогам заседания будут подписаны документы, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности ОДКБ, а также принят ряд политических заявлений.





Кроме того, сегодня в Астане состоится 4-е совещание министров энергетики государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Главы энергетических ведомств рассмотрят и одобрят "Стратегию развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС на период до 2030 года", разработанную по инициативе Казахстана. Также главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках организации.