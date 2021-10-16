Молодые дипломаты мира обсудили необходимость сохранения памяти о Великой Отечественной войне

МОСКВА. 15 ОКТЯБРЯ - Совет молодых дипломатов МИД России, Федеральное агентство по делам молодежи и Дипломатическая академия МИД России организовали IV Глобальный форум молодых дипломатов "Дипломатия Победы", в рамках которого шла речь о принципиальной важности взаимодействия молодых дипломатов в целях сохранения исторической памяти и недопущении искажения итогов Второй мировой войны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Участники форума - представители более 60 стран - обсудили, в частности, перспективы организации совместных патриотических просветительских проектов, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Ректор Дипломатической академии Александр Яковенко отметил, что вопросы информационного освещения вклада советского народа в победу в Великой Отечественной войне являются все более актуальными. В этом контексте роль исторической дипломатии имеет большое значение.

По мнению председателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по международным делам Леонида Слуцкого, сложно переоценить то, что достигается путём живого общения между молодыми дипломатами разных стран. Он подчеркнул, что в рамках форума между молодыми дипломатами возникает совершенно другой уровень взаимопонимания.

Приветственное слово председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича зачитал директор департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК, председатель Молодежного совета Комиссии Данияр Турусбеков. Он рассказал о проекте Молодежного совета ЕЭК "Наши Герои". По его словам, идея проекта нашла положительный отклик у различных министерств и ведомств государств Евразийского экономического союза. Данияр Турусбеков призвал молодых дипломатов - наследников традиций советской дипломатической школы - подключиться к инициативе Молодежного совета ЕЭК.

Только вместе мы можем эффективно противодействовать попыткам искажения истории Великой Победы и доносить объективную информацию о подвиге наших предков", - резюмировал представитель Комиссии.

О важности взаимодействия молодых дипломатов всего мира и их значимом вкладе в сохранение исторической памяти говорили и другие выступающие: заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров, проректор МГИМО (У) МИД России Владимир Морозов, министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, председатель Совета Ассоциации российских дипломатов Игорь Халевинский, исполнительный директор Общероссийского общественного движения "Российские реконструкторы" Михаил Шмаевич. С приветственным видеообращением к участникам форума выступил также спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивен Сигал.