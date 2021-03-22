Глава коллегии ЕЭК поздравил президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана с Наурызом

АЛМАТЫ. 21 МАРТА - Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович поздравил президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана с праздником Наурыз, а также Дмитрия Мезенцева с назначением государственным секретарем Союзного государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, Михаил Мясникович в своем поздравлении отметил, что этот древний, замечательный праздник весны является важной, неотъемлемой частью богатого, исторического наследия культуры народов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Пусть день весеннего обновления природы послужит импульсом для реализации новых масштабных проектов на благо ваших стран", - отмечается в поздравительных посланиях.

Михаил Мясникович пожелал главам государств крепкого здоровья и благополучия, а народам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана - мира, благоденствия и процветания.

Михаил Мясникович также поздравил Дмитрия Мезенцева с назначением государственным секретарем Союзного государства.

Уверен, что ваш богатый профессиональный опыт и самые высокие личностные качества будут и далее способствовать укреплению торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического сотрудничества между Россией и Беларусью", - говорится в поздравительном письме.

Михаил Мясникович пожелал Дмитрию Мезенцеву крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в международной деятельности.

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