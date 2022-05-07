Партия АМАNАТ выступила с заявлением в поддержку референдума

Фото: Партия AMANAT
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов в режиме видео-конференц-связи провел первое заседание республиканского партийного штаба в поддержку проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе заседания Ерлан Кошанов озвучил заявление партии AMANAT в поддержку инициативы президента провести общенациональный референдум.
Президент в своем послании народу Казахстана предложил пакет масштабных политических реформ, направленных на повышение благосостояния населения, переход от суперпрезидентской формы правления к политической системе с сильным парламентом и маслихатами, ускорение демократического процесса, укрепление единства и солидарности в стране", - говорится в заявлении.
Председатель партии отметил, что масштабные реформы коренным образом изменят избирательную, партийную и судебно-правовую системы, административно-территориальное устройство, принцип разделения государственной власти.
Это станет политической основой "Второй Республики". Историческое решение Президента - большой шаг на пути построения нового и справедливого Казахстана. Это усилит политическую конкуренцию, создав новые и равные возможности гражданам страны. Для реализации реформ необходимо внести 33 изменения и дополнения в Конституцию. Для законодательного закрепления этих изменений Президент предложил провести общенациональный референдум. Внесение поправок в Конституцию путем всенародного голосования подтверждает действие принципа: "Народ - единственный источник государственной власти". Партия АМАNАТ, глубоко понимая важность конституционной реформы, всецело поддерживает предстоящий референдум", - сказал Ерлан Кошанов.
По его словам, общенациональный референдум является выражением нацеленности государства на реальные перемены, поэтому партия готова направить все усилия на организацию общественной поддержки конституционной реформы.
Так, для информационно-разъяснительной работы и организации мероприятий партией созданы республиканский и 17 региональных штабов. В их составы вошли центральный и региональные партийные активы АМАNАТ - это депутаты фракции в парламенте и маслихатах, представители интеллигенции, заслуженные деятели культуры и спорта, молодежное крыло и филиалы партии. Партийцы встретятся с избирателями в регионах и отдаленных населенных пунктах.
Конституционная реформа, предложенная Президентом, определяет стратегическое будущее Казахстана. Мы стремимся создать открытое и процветающее государство, справедливое и равноправное общество. Эти цели объединяют Президента и всех казахстанцев, поэтому участие в референдуме - наш общий долг. В такое судьбоносное для страны время никто не должен остаться в стороне, и каждый может сделать свой исторический выбор. Будущее нашей независимой страны - в наших руках!" - подчеркнул Ерлан Кошанов.
В ходе заседания был дан ряд конкретных поручений по надлежащей организации работы штабов.