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Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - На проведение досрочных выборов президента ЦИК просит выделить 12 млрд тенге, сообщил первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"На выборы сегодня ЦИК внес ходатайство о выделении 12 млрд тенге. Идет оценка расчетов, проверка их обоснованности. По итогам мы сообщим. Возможно, уменьшится. Но это все, как подтвердят цифры", - сказал Шолпанкулов.

По его словам, в течение двух дней будет проведен анализ и дано заключение.

Кроме того, Шолпанкулов сообщил, что в прошлом году на эти цели было заложено 8,8 млрд на 2020 год. "Произошел рост из-за того, что минимальная зарплата увеличилась", - пояснил вице-министр.

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