Наибольшее внимание приковано к Nur Otan - директор ИАЦ МГУ Дарья Чижова

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Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - Директор Информационно-аналитического центра МГУ имени Ломоносова и главный редактор портала IA-CENTR.RU Дарья Чижова, комментируя проведение праймериз в Казахстане, отметила несколько тенденций для правящей партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

Как подчеркнула российский эксперт, проведение праймериз - это устойчивая практика, которая сложилась во многих государствах и доказала свою эффективность.

С одной стороны, она позволяет партии прежде всего обновить свой состав, перезагрузить кадровый потенциал, привлечь новую, свежую молодую "кровь", немного изменить имидж в том числе. А с другой стороны, является хорошим инструментом пиара в предвыборной кампании", - сказала она.

Директор ИАЦ МГУ отметила несколько тенденций для казахстанкой правящей партии Nur Otan" в которой сейчас проходит праймериз.

Первое - в казахстанском обществе, безусловно, очень высокий запрос на изменения, и поэтому проведение праймериз позволит, с одной стороны, проиллюстрировать, что партийное "поле" чувствует всю необходимость изменений, требуемых обществом. А с другой стороны, в Казахстане социологи фиксируют крайне низкий интерес к политическим процессам, что тоже является своеобразным маркером", - комментирует Д. Чижова. При этом она подчеркивает, что "проведение праймериз способствует большему интересу общества к происходящему на политическом, партийном поле, поскольку, безусловно, одной из задач предвыборного периода является реклама партии и приковывание внимания к самим выборам.

Как добавила российский политолог, текущая политика слышащего государства, которая реализуется президентом Касым-Жомартом Токаевым, также запускает трансформацию в обществе, и все больше общественники обращают внимание на то, как проявляют себя органы государственной власти. И, безусловно, новшества в сфере законодательных институтов являются последовательным, логичным продолжением тех начатых реформ исполнительной власти.

Поэтому сейчас к правящей партии Nur Otan, имеющей большинство в нижней палате парламента Казахстана, приковано наибольшее количество внимания, и те изменения, которые она планирует провести внутри своей системы, наверняка, будут актуальны в последующем и для других партий политической системы Республики Казахстан", - сказала Дарья Чижова.

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