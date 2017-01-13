Назарбаев и Путин обсудили подготовку встречи в Астане по сирийскому урегулированию

Москва. 12 января. Kazakhstan Today - Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Владимир Путин сегодня в ходе телефонного разговора обсудили подготовку встречи в Астане по сирийскому урегулированию, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсужден ход подготовки к предстоящей в Астане международной встрече по сирийскому урегулированию", - проинформировали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.
Кроме того, по информации пресс-службы, во время беседы затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
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