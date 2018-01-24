Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
24 января 2018
  • 16
  • :
  • 28
Все области
-22º Небольшая облачность
днем -1º    ночью -14º
17:00
.
Aнонс

Назарбаев наградил завершившего дипмиссию в Казахстане Бочарникова орденом "Достык"24.01.2018
Политика  13:00

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Михаилом Бочарниковым в связи с завершением его дипломатической миссии в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи президент Казахстана наградил Бочарникова орденом "Достык", сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства особо подчеркнул вклад Бочарникова в укрепление казахстанско-российских отношений и выразил благодарность за его дипломатическую деятельность в Казахстане.

"Вы проработали послом России в Казахстане 11 лет. Отношения между Казахстаном и Россией укрепились за эти годы. Мы отметили 25-летие установления наших дипломатических связей. Развивается межрегиональное сотрудничество, визиты и встречи на высшем уровне стали интенсивными. Наше партнерство является примером межгосударственных отношений", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также отметил наличие продуктивного взаимодействия двух стран на международной арене. "На международном уровне мы поддерживаем друг друга. Во время моего визита в США я акцентировал особое внимание на вопросе российско-американских отношений", - сказал глава государства.

По информации пресс-службы, в свою очередь, Михаил Бочарников указал на высокие темпы развития двусторонних отношений и подчеркнул активную деятельность Казахстана в укреплении глобальной безопасности.

"Более 11 лет работы в Казахстане оставили чувства благодарности вашей стране. Вхождение Казахстана в Совет безопасности ООН и его председательство в этом органе показали значение вашей страны в обеспечении международного мира и безопасности", - сказал посол РФ.

Он также отметил результаты и дальнейшие перспективы сотрудничества между двумя странами в рамках Евразийского экономического союза.
Просмотров: 1996
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   политика
24.01.2018   13:00
Назарбаев наградил завершившего дипмиссию в Казахстане Бочарникова орденом "Достык"
24.01.2018   10:39
Казахстан поддержал инициативу России по расследованию химатак в Сирии
23.01.2018   18:55
Итоги визита Назарбаева в США обсудили на заседании Совета безопасности в Акорде (ВИДЕО)
22.01.2018   18:36
Президенты Казахстана и России обсудили взаимодействие в рамках евразийской экономической интеграции
22.01.2018   12:14
Фото: BBC
Казахстан призвал принять срочные меры для решения проблемы терроризма в Афганистане
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today