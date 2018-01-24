Назарбаев наградил завершившего дипмиссию в Казахстане Бочарникова орденом "Достык"

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Михаилом Бочарниковым в связи с завершением его дипломатической миссии в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи президент Казахстана наградил Бочарникова орденом "Достык", сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства особо подчеркнул вклад Бочарникова в укрепление казахстанско-российских отношений и выразил благодарность за его дипломатическую деятельность в Казахстане.

"Вы проработали послом России в Казахстане 11 лет. Отношения между Казахстаном и Россией укрепились за эти годы. Мы отметили 25-летие установления наших дипломатических связей. Развивается межрегиональное сотрудничество, визиты и встречи на высшем уровне стали интенсивными. Наше партнерство является примером межгосударственных отношений", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также отметил наличие продуктивного взаимодействия двух стран на международной арене. "На международном уровне мы поддерживаем друг друга. Во время моего визита в США я акцентировал особое внимание на вопросе российско-американских отношений", - сказал глава государства.

По информации пресс-службы, в свою очередь, Михаил Бочарников указал на высокие темпы развития двусторонних отношений и подчеркнул активную деятельность Казахстана в укреплении глобальной безопасности.

"Более 11 лет работы в Казахстане оставили чувства благодарности вашей стране. Вхождение Казахстана в Совет безопасности ООН и его председательство в этом органе показали значение вашей страны в обеспечении международного мира и безопасности", - сказал посол РФ.

Он также отметил результаты и дальнейшие перспективы сотрудничества между двумя странами в рамках Евразийского экономического союза.

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