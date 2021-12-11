Назарбаев предложил включить Азербайджан в список государств-наблюдателей ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета выразил свое отношение к налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил Назарбаев, потребовалось два десятка лет упорной работы всех стран и сегодня идея Евразийского экономического союза воплотилась в жизнь.

Мы прошли период становления ЕАЭС в качестве полноценного интеграционного объединения. Союз стал масштабным единым рынком, обеспечивающим стабильное развитие национальных экономик. За время своего существования ЕАЭС подтвердил, что члены союза являются надежными партнерами, союзниками, эффективно помогающими друг другу", - сказал он.

И сегодня, по мнению Назарбаева, в условиях мировых вызовов, которые поставила пандемия COVID-19, странам ЕАЭС требуется еще более укрепить сотрудничество.

Отдельным событием стало предоставление Узбекистану, нашему братскому народу и соседу, статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. С другой стороны, я сердечно приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем. Пример Узбекистана должен вдохновить", - подчеркнул Первый Президент РК.

Кроме того, как напомнил Назарбаев, в сентябре этого года был подписан меморандум взаимопонимания между ЕАЭС и ШОС.

С целью дальнейшего укрепления сотрудничества ЕАЭС с Европейским союзом, ШОС, созданной организацией Тюркских государств можно было бы подумать о том, чтобы создать четырехсторонний экономический форум под названием "Большая Евразия", - предложил также Первый Президент РК.







