Назарбаев прибыл с официальным визитом в ОАЭ

Абу-Даби. 15 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба Акорды.

"В ходе визита планируется ряд переговоров президента Казахстана с государственными деятелями, представителями деловых кругов ОАЭ, а также участие в работе Х Всемирного саммита "Энергия будущего", - говорится в сообщении.

Официальный визит президента Казахстана в Абу-Даби продлится 2 дня - 15 и 16 января.

Во время визита, в частности, планируется встреча Нурсултана Назарбаева с наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммед бен Заид аль Нахаяном.

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