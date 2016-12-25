Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург

Санкт-Петербург. 25 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с визитом в субботу в Санкт-Петербург, сообщает официальный сайт администрации города.

Нурсултан Назарбаев прибыл в Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

В аэропорту Пулково его встретил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

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