Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург

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Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург25.12.2016
Политика  13:41

Санкт-Петербург. 25 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с визитом в субботу в Санкт-Петербург, сообщает официальный сайт администрации города.

Нурсултан Назарбаев прибыл в Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.


В аэропорту Пулково его встретил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.
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