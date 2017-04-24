Назарбаев пригласил Эмира Катара на саммит ОИС

Доха. 23 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов встретился с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани в Дохе (Катар), сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана.

По информации ведомства, в ходе беседы Абдрахманов передал Эмиру личное приглашение президента Нурсултана Назарбаева принять участие в первом Саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, который пройдет в столице Казахстана 10-11 сентября 2017 года, отметив при этом "важный содержательный вклад, вносимый Катаром в развитие этой сферы в исламском мире и за его пределами".

"В этой связи на встрече также затронули подготовку катарской стороны к участию в Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане, с учетом положительного опыта, накопленного Катаром в области развития технологий "зелёной экономики", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, отметив, что на всех направлениях казахстанско-катарского сотрудничества наблюдается положительная динамика.

Собеседники также обсудили актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, ход Астанинского процесса и возможность расширения состава его участников путём привлечения к нему стран арабского мира, в том числе Катара. Министр проинформировал Эмира об основных приоритетах членства Казахстана в СБ ООН.

На переговорах со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдрахманом Аль-Тани глава внешнеполитического ведомства Казахстана отметил, что большинство договоренностей, достигнутых в ходе визита Эмира в Астану в январе 2014 года и визита президента Назарбаева в Доху в октябре 2015 года реализованы, наблюдается заметная активизация в двустороннем сотрудничестве.

Собеседники обсудили координацию международных усилий в борьбе с терроризмом и противодействию распространению экстремистских идеологий, отметив в этой связи значение конструктивного межцивилизационного диалога. К. Абдрахманов поблагодарил катарскую сторону за активную поддержку проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

"Стороны выразили обоюдное намерение к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всем направлениям, в том числе торговому и транспортно-логистическому. На треке экономической дипломатии внешнеполитические ведомства двух стран успешно продвигают сотрудничество в финансовой и инвестиционной области, ведется подготовка очередного 5-го заседания Казахстанско-катарской комиссии высокого уровня и 1-го Казахстанско-катарского бизнес-форума в Астане. Динамично развивается сотрудничество между Центральным банком Катара и Международным финансовым центром в Астане, в том числе по внедрению в Казахстане инструментов исламского финансирования. Катарская сторона проявляет интерес программе приватизации государственных активов в экономике Казахстана", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана.

Отмечается, что Государство Катар оказало значительную поддержку Казахстану в период строительства Астаны, профинансировав, в частности, возведение Исламского культурного центра "Нур Астана". В настоящее время на средства катарской стороны строится средняя школа в столице, ведется подготовка к реализации еще нескольких проектов в социальной сфере.

Кроме того, Катар одним из первых среди арабских государств вступил в Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Исламскую организацию продовольственной безопасности.

24-25 апреля этого года рабочая поездка Абдрахманова по странам региона будет продолжена визитами в Саудовскую Аравию и Кувейт.

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