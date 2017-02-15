Назарбаев пригласил президента Туркменистана посетить Казахстан с визитом

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня состоялся телефонный разговор президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе беседы президент Казахстана поздравил собеседника с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов и новых свершений в государственной деятельности, передает Kazakhstan Today.

Главы государств отметили историческую близость двух народов, а также традиционные добрососедские отношения между государствами.

При этом была подчеркнута важность дальнейшего укрепления связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Нурсултан Назарбаев пригласил Гурбангулы Бердымухаммедова посетить Казахстан с визитом. Приглашение было любезно принято президентом Туркменистана, информирует пресс-служба.

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