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Назарбаев принимает участие в форуме "Один пояс, один путь"

26.04.2019, 08:53 9586
Назарбаев принимает участие в форуме "Один пояс, один путь"
Фото: Uralskweek.kz
Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев принимает участие во II Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", сообщил пресс-секретарь Первого Президента Казахстана - Елбасы Айдос Укибай, передает Kazakhstan Today.
 
"Елбасы Нурсултан Назарбаев принимает участие в церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь", - сообщил он в Твиттер.
 
Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь". 
 
Сегодня состоится официальная церемония открытия форума. Ожидается участие 37 лидеров государств и правительств. 27 апреля пройдет общее заседание.
 

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