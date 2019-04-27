Назарбаев принимает участие в форуме "Один пояс, один путь"

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"Елбасы Нурсултан Назарбаев принимает участие в церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь", - сообщил он в Твиттер.
Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь".
Сегодня состоится официальная церемония открытия форума. Ожидается участие 37 лидеров государств и правительств. 27 апреля пройдет общее заседание.
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