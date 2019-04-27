Назарбаев принимает участие в форуме "Один пояс, один путь"

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Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев принимает участие во II Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", сообщил пресс-секретарь Первого Президента Казахстана - Елбасы Айдос Укибай, передает Kazakhstan Today.

"Елбасы Нурсултан Назарбаев принимает участие в церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь", - сообщил он в Твиттер.

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь".

Сегодня состоится официальная церемония открытия форума. Ожидается участие 37 лидеров государств и правительств. 27 апреля пройдет общее заседание.

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