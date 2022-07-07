Назарбаев провел телефонный разговор с Лукашенко

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Накануне первому президенту Казахстана глава белорусского государства направил телеграмму, а сегодня состоялся телефонный разговор, сообщается на официальном сайте президента Беларуси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Кроме поздравительной тематики Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили обстановку в текущем моменте - ситуацию вокруг Беларуси и Казахстана и в странах постсоветского пространства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нурсултан Назарбаев подробно интересовался обстановкой в регионе, где расположена Беларусь.
Первый президент Казахстана адресовал самые теплые пожелания белорусскому народу.
В отправленной в адрес Нурсултана Назарбаева поздравительной телеграмме содержатся пожелания доброго здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет жизни.
С вашим именем неразрывно связаны масштабные политические и социально-экономические преобразования независимого Казахстана, его становление в качестве современного государства, добившегося значительных успехов на международной арене", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что сложно переоценить вклад Нурсултана Назарбаева в налаживание дружественных и доверительных отношений между Беларусью и Казахстаном.
Взаимная поддержка и плодотворное двустороннее сотрудничество на протяжении многих лет стали основой для создания интеграционных объединений на евразийском пространстве, способствовали устойчивому развитию Республики Беларусь и Республики Казахстан", - подчеркнул президент Беларуси.