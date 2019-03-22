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Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Армении

21.03.2019, 17:27 7156
Астана. 21 марта. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор первого президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 
Глава Армении отметил, что высоко ценит роль Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии казахстанско-армянских отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества и во благо народов двух стран.
 
Армен Саркисян также подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев является одним из наиболее уважаемых политиков современности, который внес значительный вклад в укрепление стабильности и безопасности в мире.
 
Собеседники договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.
 

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