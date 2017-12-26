Назарбаев считает Путина фаворитом на выборах президента России

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Назарбаев считает Путина фаворитом на выборах президента России26.12.2017
Политика  01:14

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал предстоящие выборы президента России, передает корреспондент агентства.

"Владимир Владимирович Путин выдвинулся. Я желаю ему успеха. По всем данным, я думаю, что он фаворит этих выборов, и это правильно. В это трудное время, когда Россия оказалась под таким прессом очень многих государств Европы и США. Путин как государственный деятель и президент выдерживает все это и ведет народ вперед", - сказал президент Казахстана.

Вместе с тем, отвечая на вопрос об отношениях с нынешним президентом и РФ, Назарбаев подчеркнул, что давние близкие отношения двух стран и схожие вопросы их развития отражаются и на отношениях глав государств.

"Россия - наш близкий сосед и союзник по ОДКБ, партнер наш очень серьезный экономический, политический. Историю общую большую имеем. И в интересах Казахстана и казахов такие отношения сохранить, которые были всегда. Это в угоду интересов нашей страны. Я уверен, что это и в интересах России. Поэтому, будучи такими близкими, и личные отношения имеем, советуемся. Они советуются, мы советуемся по каким-то вопросам, задачи общие, общие вопросы решаем", - сказал он.
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