Назарбаев внес дополнения в реестр должностей политических и административных госслужащих

Астана. 27 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о внесении дополнения в указ президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 "Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих", передает Kazakhstan Today.





Внести в указ президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №150 "Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих" следующее дополнение: в Реестре должностей политических и административных государственных служащих, утвержденном вышеназванным указом: в главе "2. Административные государственные должности": в разделе "Корпус Б": в категории D-2 группа категорий D: после строки "Член ревизионной комиссии" дополнить строкой следующего содержания: "Помощник акима области, города республиканского значения и столицы по вопросам военной безопасности и обороны", - говорится в указе.

Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.





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