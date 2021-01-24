Назначен аким Катон-Карагайского района ВКО

Усть-Каменогорск. 23 января. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области акимом Катон-Карагайского района назначен Дилдар Каликан, передает Kazakhstan Today.

Сегодня кандидатуру нового акима единогласно поддержали депутаты районного маслихата во время внеочередной сессии. Нового акима активу района представил заместитель акима области Ержан Нурбаев, сообщили в пресс-службе акима ВКО.

Дилдар Каликан родился в 1985 году в селе Коробиха Катон-Карагайского района. В 2009 году окончил Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "менеджмент".

Трудовую деятельность начал в 2005 году с должности главы крестьянского хозяйства "Дамир". С 2007 по 2012 годы работал директором ТОО "Уш-Булак".

С 2012 года работал главным специалистом отдела информационной политики и мониторинга СМИ управления внутренней политики ВКО. Далее главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима ВКО.

С 2014 по 2017 годы работал заместителем акима Зайсанского района, а затем Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.

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