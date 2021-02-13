Назначены послы Казахстана в Армении, Швеции и Бразилии

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении чрезвычайных и полномочных послов Казахстана в Армении, Швеции и Бразилии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, Иманбаев Болат Бариевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Армения. Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Малайзии и в Бруней-Даруссаламе по совместительству;

Нуртаев Сергей Нуртаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция. Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Итальянской Республике, в Республике Мальта и Республике Сан-Марино по совместительству;

Нусупов Болат Турарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия.





Также указами главы государства Уразаев Тимур Бибиталиевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Армения, Саржанов Кайрат Асаниязович - от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству.

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