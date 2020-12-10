Нигматулин: коллекторы не должны походить на "качков из 90-х" и внушать страх

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе парламента Казахстана депутаты в первом чтении одобрили законопроект по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности, передает Kazakhstan Today.

Документом предлагается установить требования к минимальному размеру уставного капитала коллекторских агентств не менее 10 млн тенге.

Отметив необходимость установления минимального размера уставного капитала и международный опыт в этих вопросах, председатель мажилиса Нурлан Нигматулин предложил ко второму чтению дополнительно проработать саму сумму уставного капитала.

По его мнению, в законе можно прописать компетенцию уполномоченного органа устанавливать минимальный уровень уставного капитала коллекторских компаний, а конкретную сумму установит уполномоченный орган - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка - в своих подзаконных актах.

Решение необходимо принять с учётом конъюнктуры финансового рынка и интересов населения", - сказал Нигматулин.

Особое внимание он обратил на важность контроля деятельности коллекторов и коллекторских агентств, отметив, что в народе их часто воспринимают как выбивателей долгов.

Надо сказать, что они сами много сделали для того, чтобы их так воспринимали. Понятно, что в рыночных условиях требуется обеспечить возврат кредитов, заемных средств. Однако реализация требований возврата должна быть строго в рамках закона. Коллекторские компании не должны нарушать права заёмщиков. Они не должны походить на "качков из 90-х" и внушать страх. Поэтому очень важно обеспечить контроль за их деятельностью", - сказал спикер мажилиса.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Гражданский кодекс, а также законы "О микрофинансовой деятельности" и "О коллекторской деятельности", сообщили в пресс-службе палаты.

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