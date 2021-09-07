Нигматулин примет участие в V Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене

Фото: мажилис

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Парламентская делегация во главе с председателем мажилиса Нурланом Нигматулиным примет участие в V Всемирной конференции спикеров парламентов, которая состоится 6-8 сентября в Вене, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На форуме, организаторами которого выступают Межпарламентский союз, парламент Австрии при взаимодействии с ООН, парламентарии обменяются мнениями, в частности, о постпандемическом развитии, в том числе реформировании экономики для борьбы с изменениями климата и обеспечения экологической устойчивости.

Парламентарии также определят ключевые парламентские действия на основе принципов диалога, взаимопонимания и сотрудничества для укрепления многосторонности, обеспечения мира и устойчивого развития. Этой теме будут посвящены интерактивные общие дебаты, на которых запланировано выступление спикера мажилиса Нурлана Нигматулина.

Кроме того, предусматривается ряд двусторонних встреч Нурлана Нигматулина с руководителями европейских и азиатских парламентов, международных парламентских организаций, а также с представителями национальных делегаций.

Всемирная конференция спикеров парламентов собирается каждые пять лет, предлагая для обсуждения вопросы обеспечения безопасности, экономического и социального развития, международного права и прав человека, демократии и гендерного равенства, сообщили в пресс-службе мажилиса парламента.

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