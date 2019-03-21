Новому руководству Казахстана предстоит продолжить курс Елбасы - сподвижник Назарбаева

Кокшетау. 20 марта. Kazakhstan Today - Сподвижник Первого президента РК, почетный житель Кокшетау Болат Жанадилов прокомментировал заявление Нурсултана Назарбаева о сложении с себя полномочий президента Казахстана, передает Kazakhstan Today.

С большой уверенностью хочу отметить, что для простых граждан страны очевидна вся масштабность и глубина личности и многогранной деятельности Первого президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева как реформатора и политического лидера современности. Он по праву вошел в историю Казахстана и мира как наиболее авторитетный и гениальный государственный деятель мирового уровня", - считает Болат Жанадилов.

Он отметил, что в 90-е годы страна избежала социальных и политических потрясений. "В этом ключе роль Нурсултана Абишевича и его личность высвечиваются с особенной яркостью. Он смог повести народ за собой для успешного решения сложных задач, стоявших перед государством в постсоветские годы. Казахстанский лидер имел к тому времени уже солидный управленческий опыт и авторитет успешного государственного руководителя", - напомнил сподвижник Нурсултана Назарбаева.

По его мнению, историческая заслуга Нурсултана Абишевича состоит в том, что Казахстан сегодня - это современное состоявшееся общепризнанное государство в мире с динамично развивающейся рыночной экономикой, с крупным экономическим, промышленным, научным, культурным потенциалом и новыми инновационными технологиями. Стало абсолютной аксиомой и синонимом в мире триединство: "Казахстан, Астана и Нурсултан Назарбаев".

Считаю, что только благодаря взвешенной, поэтапной политике нашего Елбасы Нурсултана Назарбаева стала возможной подобная работа, рождающая мир и покой на нашей земле. Именно он сумел построить наше новое казахстанское общество на обломках разрушенного Советского Союза. Помню, как слушал его первое послание народу Казахстана. Нам тогда казалось это невыполнимой сказкой. Но за 27 лет независимости сказка превратилась в быль. И превращение это произошло под неусыпным контролем Нурсултана Абишевича. Каждый казахстанец внёс свой посильный вклад в реализацию поставленных задач", - отметил также сподвижник.

Болат Жанадилов убежден, что с уходом Нурсултана Назарбаева новому руководству страны предстоит продолжить курс Елбасы - модернизировать Казахстан, сделать его сильным современным государством для всех, укрепить государство на основе Пяти институциональных реформ и Плана нации "Современное государство для всех" - "100 конкретных шагов" дальнейшего государственного строительства, а также курса Третьей модернизации Казахстана.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства