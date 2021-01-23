Новым акимом Аксу стал экс-аким Павлодара

Павлодар. 22 января. Kazakhstan Today - Акимом города Аксу Павлодарской области стал Нуржан Ашимбетов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областного акимата, Ашимбетов успел ранее поработать в регионе на аналогичных должностях - в областном центре и Экибастузе. Он занял пост акима Аксу вместо Балгабая Ибраева, который уволился по собственному желанию.

Представляя нового главу городской администрации, аким области отметил, что Ашимбетов имеет большой опыт работы в исполнительных и представительных органах власти, и обозначил перед ним первоочередные задачи.

Необходимо обеспечить рост промышленного производства, электроэнергии, развитие перерабатывающей промышленности. Также необходимо диверсифицировать экономику, развивать малый и средний бизнес, малые индустриальные зоны и активно работать над привлечением частных инвестиций. Большой потенциал имеет сельская зона Аксу. Нужно обратить на это внимание", - сказал глава региона.

На особом контроле руководства области будет реализация государственных программ и завершение строительства жилья в Аксу.

Нуржан Ашимбетов родился в 1969 году в селе Черное Лебяжинского района Павлодарской области. В 1993 году окончил Алматинский зооветеринарный институт по специальности "зооинженер", в 2002 году - Алматинский институт экономики и статистики по специальности "бухгалтер-экономист", а в 2014 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности "государственное и муниципальное управление".

Трудовой путь начал в 1993 году работником концерна "Сауле" в Павлодаре. В том же году стал специалистом в Павлодарском территориальном комитете по государственному имуществу. С 1994 по 1995 годы - специалист молодежного жилищного кооператива "Максат". С 1995 года - специалист, главный специалист Павлодарского территориального комитета по государственному имуществу. В 1996 году стал консультантом корпорации "Карана" по проекту USAID по Павлодарской области. С декабря 1996 по 1997 годы - директор консалтинговой фирмы "Ремек", с 1997 по 1998 годы - председатель производственного кооператива в Лебяжинском районе, с 1998 по 1999 годы - директор агрофирмы в том же районе.

В 1999 году был назначен заместителем акима Актогайского района. С 2001 по 2006 годы работал на посту акима Лебяжинского района. С 2006 по 2008 годы - глава управления сельского хозяйства Павлодарской области. С 2008 по 2009 годы - государственный инспектор администрации президента.

В 2009 году назначен акимом Петропавловска. С 2012 по 2016 годы - заместитель акима Павлодарской области. В 2016 году был назначен на должность акима Павлодара, а с 2018 по 2019 был акимом Экибастуза. В сентябре 2019 года стал депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан VI созыва.

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