Новый генконсул США прибыла в Алматы

Фото: Генконсульство США

АЛМАТЫ. 23 АВГУСТА - Новый генеральный консул Соединенных Штатов Америки Кэролайн Сэвидж прибыла в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Консульский округ генерального консула Сэвидж включает города Алматы и Шымкент, а также Алматинскую, Кызылординскую, Туркестанскую и Жамбылскую области, сообщает Генеральное консульство США.

Это особое время для вступления в должность генерального консула США в Алматы, поскольку в этом году исполняется 30 лет Независимости Казахстана и вместе мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений между США и Казахстаном", - отметила генеральный консул Сэвидж.

Она подчеркнула, что продолжающаяся пандемия также делает это время важным, и сотрудничество между нашими странами в борьбе с COVID-19 останется главным приоритетом для Миссии США.

Генеральный консул Сэвидж - первый генеральный консул США, изучавший казахский язык до приезда в Казахстан.

Я была рада изучать казахский как часть подготовки к этому назначению и с нетерпением жду возможности использовать казахский для углубления наших связей с народом Казахстана и укрепления двусторонних отношений", - подчеркнула Сэвидж.

Генеральный консул Сэвидж начала свою службу в Государственном департаменте США в 2004 году. До своего назначения генеральным консулом она была директором пресс-центра Государственного департамента для иностранных журналистов, расположенного в Вашингтоне. Работая в Вашингтоне, г-жа Сэвидж также занимала должности директора по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности, Сотрудника по политическим, военным и внешним вопросам в Российском отделе Государственного департамента, а также была научным сотрудником по стипендиальной программе Вирджинии и Дина Раска в Институте изучения дипломатии Джорджтаунского университета.

В предыдущих зарубежных назначениях, Генеральный консул Сэвидж была Советником по связям с общественностью в посольствах США в Азербайджане и Мозамбике, а также советником по связям с общественностью и консулом в посольстве США в Беларуси и сотрудником по политическим и консульским вопросам в посольстве США в Люксембурге. Она замужем и воспитывает двоих детей.

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