Новый президент Кыргызстана позвонил Токаеву

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает Kazakhstan Today.

Глава государства отметил удачное проведение инаугурации и вновь поздравил Садыра Жапаров с избранием на должность президента Кыргызстана, пожелав успехов в ответственной миссии во имя благополучия и прогресса братского кыргызского народа. Подтвердив незыблемость казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, собеседники выразили готовность к активной совместной работе для вывода двустороннего взаимодействия на новый уровень", - сообщает пресс-служба Акорды.

Садыр Жапаров поблагодарил президента Казахстана за добрые пожелания, а также передал признательность Елбасы Нурсултану Назарбаеву за его письменное поздравление по случаю вступления в должность.

В ходе беседы был рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе вопросы подготовки к визиту кыргызского лидера в Казахстан.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства