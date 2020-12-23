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Кандидат в депутаты Балхашского маслихата от партии Nur Otan поддержал акцию "От двери к двери"

22.12.2020 9910
Балхаш. 22 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня кандидатом в депутаты маслихата города Балхаша от партии Nur Otan А. Кульчуковым в целях агитации избирателей по месту жительства в поддержку партии продолжена акция "От двери к двери", передает Kazakhstan Today.
 
В ходе акции кандидат в депутаты роздал агитационные материалы по второй волне, озвучил основные направления предвыборной программы и призвал жителей 10 января, в день выборов, прийти на избирательные участки и отдать свои голос за партию Nur Otan.
 
#NurOtan #JenimpazBol #BizBirgemiz #JasOtan #Tanday2021
 
Оплачено за счет средств избирательного фонда Балхашского городского филиала партии Nur Otan Карагандинской области.
 

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