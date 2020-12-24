Жители Экибастуза рассказали кандидатам в депутаты от партии Nur Otan о проблемах города

Экибастуз. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Экибастузе продолжаются встречи кандидатов в депутаты маслихатов городов и областей от партии Nur Otan. Встречи проходят в онлайн-формате, на производственных площадках с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, передает Kazakhstan Today.

Стартовала акция "От двери к двери": кандидаты и их доверенные лица навещают квартиры и дома горожан, напоминают о том, что 10 января состоятся выборы, интересуются проблемами экибастузцев.

На встречах горожане и сельчане задают много вопросов, дают наказы кандидатам. Большая часть наказов касается улучшения инфраструктуры городских микрорайонов и сёл: реконструкции дорог, установки детских и спортивных площадок, ремонта домов многоквартирного сектора по программе моногородов", - сообщает пресс-служба Экибастузского городского предвыборного штаба партии Nur Otan.

Кандидат в депутаты областного маслихата от партии Nur Otan Михаил Цыбанёв провёл приём граждан по личным вопросам в общественной приёмной партии. Приём проходил на ZOOM-платформе.

Он также ознакомил участников конференции с предвыборной программой партии Nur Otan и ответил на вопросы.

Жители региона интересовались реализацией партийных проектов "Бакытты отбасы", "Кедергісіз келешек", "Ардагерлерді ардактайык", изменениями в системе обязательного социального медицинского страхования, содержанием автомобильных дорог в зимнее время. Кроме того, горожане просили установить в Экибастузе площадку для выгула собак и велодорожки.

К конференции присоединились спортсмены города. Они поблагодарили Михаила Цыбанёва за вклад в развитие спорта и призвали продолжать работать в том же духе.

Агитационная кампания продолжается.

Оплачено из средств избирательного фонда Экибастузского городского предвыборного штаба партии Nur Otan.

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