В Nur Otan приняли более 100 тыс. звонков от казахстанцев

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета регулярно проверяет деятельность ОО "Партия "Nur Otan". В текущем году Комитетом проведен государственный аудит использования бюджетных средств за последние три года, передает Kazakhstan Today.

Проведенный Счетным комитетом в партии Nur Otan аудит является уже третьим по счету с момента начала финансирования политических партий из республиканского бюджета. Предыдущие проверки проходили в 2013 и 2017 годах, сообщили в пресс-службе партии.

Финансовых нарушений по итогам аудита не установлено. Выполнение рекомендаций двух предыдущих проверок позволило повысить качество управления бюджетными средствами. В ходе аудита приняты меры по устранению выявленных процедурных нарушений.

Следуя принципам прозрачности, открытости и подотчетности, начиная с 2014 года, партия публикует в СМИ финансовый отчет о своей деятельности.

На сегодня партия обладает развитой инфраструктурой, в которой 247 филиалов, 4500 первичных партийных организаций, объединяющих в своих рядах более 846 тыс. членов партии.

Для обеспечения эффективной связи с населением в каждом филиале функционирует общественная приемная. По итогам первого полугодия в общественные приемные поступило в 3,5 раза больше обращений (218,4 тыс.), чем за аналогичный период 2019 года (61,9 тыс.). Из них 98% решены, 2% находятся на исполнении.

С начала апреля на телефоны горячей линии региональных филиалов партии поступило свыше 100 тыс. звонков, а количество подписчиков на аккаунтах филиалов в соцсетях увеличилось в instagram на 56,9 тыс. в facebook на 6,4 тыс.

Наряду с этим, партия обладает своим аналитическим и образовательным центрами, которые за период своей деятельности успешно себя зарекомендовали. Это Институт общественной политики и Школа политического менеджмента.

Кроме того, в структуре партии имеются ТОО "Хозяйственное управление "Нур Отан", осуществляющее сервисно-вспомогательное обеспечение партии, полиграфическую деятельность и ТОО "НУР-Медиа", объединяющее партийные республиканские печатные издания, теле- и радиоканалы, а также интернет-ресурсы.

Для эффективной реализации молодежной политики при партии осуществляет деятельность Молодежное крыло Jas Otan, в рядах которого состоит более 105 тыс. жасотановцев.

В целом аппарат партии с учетом вышеуказанных организаций предоставляет работой 2931 человека, обеспечив только за прошлый год уплату налогов в бюджет страны на 1,3 млрд тенге.

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