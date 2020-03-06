Nur Otan проведет внутрипартийный отбор

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в Нур-Султане состоялось заседание бюро Политического совета партии Nur Otan под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

На заседании бюро было принято решение о проведении внутрипартийного отбора - праймериз в новом формате во всех регионах страны в период с 30 марта по 16 мая текущего года.

Считаю, что это правильная мера, которая позволит нам выявить самых активных и надежных членов, которые будут решать вопросы от имени партии", - сказал Елбасы.

По итогам заседания было принято постановление бюро, согласно которому предварительно одобрен проект Правил проведения праймериз. Их утверждение состоится на заседании Политического совета.

Планируется, что по итогам праймериз будут определены кандидаты для включения в предвыборные партийные списки в мажилис и маслихаты всех уровней от партии Nur Otan.

Также была утверждена Дорожная карта по реализации партийной Программы противодействия коррупции до 2025 года, сообщает пресс-служба Елбасы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства