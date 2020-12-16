В Балхаше кандидаты в депутаты от партии Nur Otan встретились с избирателями

Караганда. 15 декабря. Kazakhstan Today - 15 декабря в Балхаше в общественной приемной городского предвыборного штаба партии Nur Otan кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК Г. Бижановой совместно с кандидатом в депутаты Карагандинского областного маслихата Т. Утебаевым состоялся прием представителей системообразующих коммунальных предприятий, передает Kazakhstan Today.

В ходе приема в соответствии с задачами агитационного периода обсуждены городская предвыборная программа и законодательные акты по деятельности коммунальных сфер. Участники подняли вопрос по эффективности создания новой формы управления жилыми домами, через объединения собственников имущества (ОСИ) или товарищества.

Кандидаты разъяснили сроки поэтапной реализации законодательного акта, дали конструктивные ответы на заданные вопросы и оформили наказы избирателей.

Итоги встречи показали, что участники едины во мнении об эффективности предвыборной программы партии.

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