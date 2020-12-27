Кандидаты в депутаты от партии Nur Otan продолжают раздачу агитационных материалов в Балхаше

Балхаш. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Балхаше кандидаты в депутаты областного и городского маслихатов с доверенными лицами, продолжают раздачу агитационных материалов, передает Kazakhstan Today.

В ходе акции "От двери к двери", во время беседы с потенциальными избирателями, представители партии акцентировали внимание на приоритетах предвыборной программы партии Nur Otan, которые "направлены на улучшение жизни граждан и призвали каждого обязательно принять участие в голосовании 10 января 2021 года, и сделать правильный и осознанный выбор", рассказали в пресс-службе Балхашского предвыборного штаба партии Nur Otan.

Путь перемен: достойная жизнь каждому!" - выполнение этой важной задачи возможно только при условии вашей поддержки и общих усилий, уважаемые друзья. Примите участие в выборах!" - говорится в агитационном материале.

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Оплачено за счет средств избирательного фонда Балхашского городского филиала партии Nur Otan Карагандинской области.

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