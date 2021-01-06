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Кандидат в депутаты от партии Nur Otan встретилась с жителями Рабочего поселка города Балхаша

05.01.2021 12718
Балхаш. 5 января. Kazakhstan Today - Акция "От двери к двери" продолжается в Рабочем поселке города Балхаша, передает Kazakhstan Today.
 
Кандидат в депутаты областного маслихата К. Дубирбекова в рамках акции "От двери к двери" посетила жителей Рабочего поселка в Балхаше. Кандидат провела комплексную агитационную работу.
 
Так, в ходе встречи, населению раздавались агитационные листовки партии, разъяснялись направления программы.
 

И кандидат призвала всех жителей прийти в избирательные участки и проголосовать за нашу партию и за светлое будущее нашей страны, чтобы наши дети жили в комфортной и безопасной среде", - рассказали в пресс-службе Балхашского предвыборного штаба партии Nur Otan.

 
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Оплачено за счет средств избирательного фонда Балхашского городского филиала партии Nur Otan Карагандинской области
 

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