Республиканская общественная приемная партии Nur Otan возобновляет прием граждан

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - В связи с карантинными мерами прием граждан пройдет в онлайн-формате, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы партии Nur Otan, 3 февраля прием граждан проведет министр финансов Ерулан Жамаубаев, 5 февраля - министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, 17 февраля - министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, 18 февраля - заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, 19 февраля - министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, 24 февраля - министр национальной экономики Асет Иргалиев, 25 февраля - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов и 26 февраля - министр энергетики Нурлан Ногаев.

В партии сообщили, что для записи на прием к министрам - членам партии Nur Otan необходимо обращаться по следующим адресам:

1. Call-центр 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатно);

2. WhatsApp 8700 800 4441;

Стоит отметить, что за последний год в общественные приемные партии Nur Otan по всей стране поступило более 393 тыс. обращений, что в 2 раза больше по сравнению с 2019 годом. При этом за последние 5 лет в партию обратилось 1,2 млн человек, в том числе более 423 тыс. - в онлайн-формате. Из них 92% решены положительно, оказана бесплатная консультативная, правовая и иная помощь", - проинформировали в пресс-службе.

Как показывает анализ, в основном население волновали вопросы социального обеспечения - 30%, жилищно-коммунального хозяйства - 16%, обеспечения жильем - 15%, трудовых споров - 14%, строительства - 9%, образования - 9% медицинского обслуживания - 7%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства