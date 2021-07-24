В партии Nur Otan предлагают внедрить рейтинг госорганов по исполнению концепции "Слышащего государства"

Пресс-служба Nur Otan

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В ходе заседания Республиканского общественного совета по развитию гражданского общества и государственного управления Nur Otan обсудили Концепцию развития государственного и местного управления, создание административной юстиции, а также выборы сельских акимов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы партии Nur Otan, в выборах сельских акимов принимают участие 584 кандидатов от партии. В настоящее время завершается агитационная работа, проведено свыше 45 тысяч мероприятий, распространено более 228 тысяч агитационных материалов. В целом охвачено порядка 1,2 млн избирателей.

Отношение населения к прямым выборам сельских акимов, которые впервые проводятся в нашей стране, - положительное. Мы наблюдаем высокий интерес граждан", - сказал председатель Совета, депутат мажилиса Айдос Сарым.

В свою очередь, вице-министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что, помимо выборов, развитию местного самоуправления будет способствовать децентрализация полномочий между уровнями государственного управления и местного самоуправления, которая будет проведена до 2025 года.

Учитывая потенциал института местного самоуправления, в проекте закона "О местном самоуправлении" одной из новелл будет являться передача с районного уровня на уровень села функций по решению вопросов благоустройства и внешнего оформления общественных мест, организации выставочно-ярмарочной деятельности и многое другое", - сказал Алибек Куантыров.

Также члены совета обсудили ход исполнения поручения главы государства о внедрении административной юстиции.

Как рассказал судья Судебной коллегии по административным делам Верховного суда Аслан Тукиев, во всех 17 регионах и отдельно в городах Каскелене, Семее, Жезказгане и Экибастузе уже начали свою работу специализированные межрайонные административные суды (СМАС). Спикер разъяснил, в чем главная особенность нового судебного органа.

В отличие от гражданского, в административном процессе, где ответчиком в основном выступают государственные органы, сторона истца априори слабее. Именно поэтому в административных судах судье официально дозволено помогать истцу в споре с госорганом. К примеру, судья вместе с истцом пишет исковое заявление, при необходимости он помогает собирать доказательства, если истец сам не может их предоставить по объективным причинам. А бремя доказывания полностью возложено на сторону ответчика", - отметил Тукиев.

Судья Верховного суда также сообщил, что с 1 июля в СМАСы поступил 1181 иск, большая часть из которых касается земельных, налоговых вопросов, государственных закупок и действий судебных исполнителей.

Кроме того, члены Совета обсудили вопрос недостаточного внимания к некоторым категориям трудящихся. Председатель Совета Айдос Сарым акцентировал внимание на административных служащих учебных заведений.

После принятия закона "О статусе педагога" значительно улучшились трудовые и социальные условия учителей. Однако в школах работают и другие работники, которые напрямую участвуют в жизни школы, но чувствуют себя несправедливо обделенными", - сказал он.

В этой связи Айдос Сарым предложил закрепить в законодательстве статус коммунальных служащих, которые выполняют важнейшие государственные функции, но при этом не могут участвовать в госпрограммах.

Только в Алматы порядка 10 тысяч человек, которые не обладают никаким статусом. Это сотрудники Горводоканала, Энергосбыта и т.д. Но они, к примеру, не могут участвовать в программах "Отбасы" банка, чтобы получить льготную ипотеку. Здесь центральным и местным исполнительным органам следует внести соответствующие предложения", - сказал он.

По итогам заседания членами Совета был выработан ряд рекомендаций государственным органам, среди которых закрепление в законодательстве статуса коммунальных служащих, внедрение широкого рейтинга госорганов по исполнению концепции "Слышащего государства" и использование потенциала гражданского общества в обучении госслужащих.

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