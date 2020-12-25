Nur Otan в Уральске: 5 тыс. школ модернизируют в малых городах и селах

Уральск. 24 декабря. Kazakhstan Today - Партия Nur Otan продолжает поездки по регионам. Сегодня члены Республиканского предвыборного штаба прибыли в Западно-Казахстанскую область, передает Kazakhstan Today.

На встрече с педагогами в регионе были обсуждены основные приоритеты развития образования на ближайшие 5 лет.

Наша задача - и далее поднимать уважение и престиж профессии учителя. Заработная плата педагогов будет увеличена в 2 раза. К 2025 году будет решена проблема аварийных и трёхсменных школ за счет строительства 800 новых объектов. Также будет модернизировано 5 тыс. школ в малых городах, районных центрах и селах. Во все сельские школы проведем высокоскоростной Интернет", - отметил руководитель предвыборного штаба Nur Otan Бауыржан Байбек.





Далее представители правящей партии встретились с волонтерами, студенческой молодежью и представителями этнокультурных объединений области. По информации пресс-службы партии, в рамках инициированного 11 декабря на Съезде Jas Otan молодёжного челленджа "Я вступаю в Nur Otan", в ряды правящей партии уже вступили более 6 тыс. молодых казахстанцев.

Сохраняя преемственность государственного курса Елбасы, Nur Otan продолжит продвижение в обществе, особенно среди молодежи, ценностей взаимоуважения и равенства всех граждан. Особое внимание в нашей программе уделено созданию условий для самореализации и трудоустройства молодежи. Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев на съезде Nur Otan, количество грантов для высшего образования по востребованным специальностям планируется увеличить на 50%. В 1,5 раза будет расширено финансирование грантов на проекты молодёжных организаций и развитие волонтерских движений", - сказал он.

Будет создано 2 передовых региональных вуза по опыту Назарбаев Университета. Неэффективные учебные заведения будут поэтапно закрываться. Также будут приняты меры по обновлению материально-технической базы 180 колледжей для бесплатного обучения по востребованным специальностям.

В этот же день члены предвыборного штаба обсудили проблемы региона с работниками Уральского трансформаторного завода.

Партия ставит задачу в течение 5 лет отремонтировать в области свыше 800 километров автодорог, довести до 100% водообеспеченность сельского населения. Будет построено 11 новых школ и более 2 млн квадратных метров жилья с предоставлением 8 тыс. квартир социально-нуждающимся гражданам.

Также запланирован ряд мер для снижения тарифа на газ. Рассматривается возможность строительства в регионе завода по производству нефтегазохимической продукции. Кроме того, совместно со всеми заинтересованными сторонами партия будет добиваться принятия необходимых мер по вопросу обмеления реки Урал.

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