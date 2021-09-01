Nur Otan проверил исполнение Программы по противодействию коррупции в регионах

Фото: пресс-служба Nur Otan

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Качество реализации партийной Программы по противодействию коррупции на 2015-2025 годы рассмотрели на заседании Республиканского общественного совета по противодействию коррупции Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы партии, рабочей группой было изучено состояние дел в Кызылординской и Костанайской областях за 2019-2021 годы.

Так, в Кызылординской области за указанный период было зарегистрировано 126 коррупционных преступлений по фактам хищений, 111 - взяточничества, 19 - злоупотребления должностными полномочиями. К уголовной ответственности привлечено 142 лица, из которых 13 руководителей областного, 15 городского и районного уровней.

К примеру, в текущем году был осужден руководитель отдела строительства Казалинского района за хищение бюджетных денежных средств в размере 125,6 млн тенге путем внесения недостоверных сведений в проектно-сметную документацию и акты выполненных работ о протяженности силовых кабельных сетей при строительстве объекта "Административное здание акимата Казалинского района". Также предстал перед судом руководитель отдела образования Шиелийского района за хищение бюджетных средств в размере 334,9 млн тенге путем оформления фиктивных взаиморасчётов по размещению учеников в летних лагерях и обеспечения их горячим питанием", - рассказали в партии.

Отдельные вопросы у членов Антикоррупционного совета партии Nur Otan вызвала работа межведомственных комиссий при акиматах по вопросам противодействия коррупции.

В МВК областного акимата установлено, что при планировании повестки заседания не проводился мониторинг коррупциогенной ситуации. В комиссии не занимались вопросами о состоянии работы по противодействию коррупции в органах внутренних дел, сельского хозяйства, занятости и социальных программ. А в акимате города Кызылорды и того хуже: по многим вопросам вообще нет справочных, аналитических данных, в протоколах не прописаны конкретные сроки исполнения рекомендаций, а подтверждающие документы и вовсе отсутствуют. Справка от областного управления здравоохранения составлена формально - непонятно выявлены ли коррупционные риски. О чем говорить, если она даже не согласована и не подписана", - сказал член совета Абзал Куспан.

В свою очередь, в Костанайской области члены Республиканского общественного совета по противодействию при партии Nur Otan при проверке сделали акцент на доступности государственных услуг.

81,2% опрошенных жителей региона удовлетворены качеством госуслуг, большая часть которых оказывается через портал электронного правительства. Вместе с тем, по результатам мониторинга, проведенного проектным офисом "Костанай - адалдык аланы", в отделах архитектуры и градостроительства, земельных отношений Костанайского района выявлены нарушения в части создания условий для маломобильных групп населения. Недостаточно ведется информационная работа", - отметила член совета Жанар Рысбекова.

Также членами совета были обсуждены выявленные нарушения в деятельности Костанайского областного управления образования, в том числе отсутствие информации об исполнении Дорожной карты по реализации партийной Программы по противодействию коррупции на 2015-2025 годы и Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан.

По итогам заседания принято решение привлечь к партийной ответственности в виде замечания в Кызылординской области - акима Казалинского района Мухтара Уразбаева, руководителя управления образования Акзиру Касымову и руководителя управления здравоохранения Сабита Пазилова. В Костанайской области предупреждение получили аким Костанайского района Жансултан Таукенов и руководитель областного управления образования Зауре Байменова", - заключили в пресс-службе партии.

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