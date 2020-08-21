Nur Otan реально меняется - Алия Садырбаева

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Общественный деятель Алия Садырбаева во время встречи членов Лиги сторонников Nur Otan с первым заместителем председателя партии Бауыржаном Байбеком отметила коренные изменения в правящей партии, передает Kazakhstan Today.

Моя деятельность связана с общественной работой, помощью различным категориям людей. В 2016 году я вступила в партию в надежде, что это позволит более эффективно решать проблемы людей. Но после увиденного формализма, отписок, "фоновых" мероприятий, я решила выйти из рядов партии. Но сейчас я вижу, что Nur Otan реально меняется. Создаются условия для женщин и молодых людей. Поэтому я подала заявку на участие в праймериз", - сказала Алия Садырбаева.

Она отметила, что на своем примере хочет показать всем уставшим от коррупции, разочаровавшимся в социальной несправедливости людям, что для простого человека реально стать депутатом и что-то менять.

Алия Садырбаева возлагает большие надежды на то, что праймериз действительно будут прозрачными и открытыми.

Казахстан богат не только природными ресурсами, но и очень талантливыми и достойными гражданами.

Они готовы бескорыстно участвовать в тех изменениях, которые партия Nur Otan планирует", - сказала Алия Садырбаева.

По информации пресс-службы, в мероприятии приняли участие более 50 представителей независимых объединений из всех регионов страны, среди которых были Ерлан Саиров, Багдат Кожахметов, Алия Садырбаева, Марат Шибутов, Марал Ергазина, Эльмар Хусаинов.

Напомним, что выдвижение и регистрация кандидатов начались 17 августа и продлятся до 28 августа включительно. На подготовку к агитации кандидатам будет отведено 7 дней - с 31 августа по 6 сентября. С 7 сентября по 3 октября пройдет агитация кандидатов, в том числе публичные дебаты - с 14 по 30 сентября. Дебаты будут проходить посредством специальной информационной системы "Праймериз" с трансляцией на официальных аккаунтах партии. Подробная информация на сайте https://primaries.kz/

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