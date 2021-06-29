Нурсултан Назарбаев встретился с Валентиной Матвиенко

Фото: сайт Елбасы

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - В ходе встречи Елбасы отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Россией по всем направлениям, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Россия не только наш добрый сосед, но и стратегический партнер. Ваш визит - это не только развитие межпарламентских связей, но и укрепление межгосударственных отношений", - сказал Первый Президент Казахстана.

Валентина Матвиенко поздравила Нурсултана Назарбаева с предстоящим праздником 6 июля - Днем столицы и отмечаемым в текущем году 30-летием независимости Казахстана, пишет официальный сайт Елбасы

Искренне поздравляю вас с предстоящим праздником - Днем города. Вы имеете самое непосредственное отношение к созданию новой столицы молодого Казахстана. В этом году отмечается 30-летие независимости государства. Эти 30 лет пролетели как один миг. Сегодня Казахстан – это одно из самых эффективных государств на постсоветском пространстве. Вы создали независимую суверенную страну с развитыми государственными институтами и цивилизованной рыночной экономикой. Пройден эффективный путь, и сегодня Казахстан является уважаемым в мировом сообществе государством со своим именем, своим лицом, своей внутренней и внешней политикой", - сказала председатель Совета Федерации.

Валентина Матвиенко особо подчеркнула роль Елбасы в становлении и развитии казахстанско-российских отношений.

Вы всегда были твердым последователем выстраивания российско-казахстанских отношений. Поскольку это отвечало стратегическим, геополитическим и национальным интересам Казахстана. Благодаря вашим усилиям, мы прошли эффективный путь выстраивания межгосударственных отношений и создали тем самым самую эффективную модель взаимовыгодного, равноправного, взаимоуважительного сотрудничества", - сказала председатель Совета Федерации.

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