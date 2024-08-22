О роли ЕАЭС в переформатировании экономической модели мира рассказал замглавы МИД РФ

ЕАЭС существует десять лет и за прошедшие годы доказал свою эффективность

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Москва. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью для авторской программы "Визави с миром" главного редактора журнала "Международная жизнь" Армена Оганесяна рассказал о роли Евразийского экономического союза в глобальном переформатировании экономической модели мира, передает - Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью для авторской программы "Визави с миром" главного редактора журнала "Международная жизнь" Армена Оганесяна рассказал о роли Евразийского экономического союза в глобальном переформатировании экономической модели мира, передает Telegram-канал посольства России в Казахстане.





Александр Панкин подчеркнул, что ЕАЭС существует десять лет и за прошедшие годы доказал свою эффективность.





ВВП с 2015 года вырос в полтора раза. Промышленное производство - на 22%. Сельское хозяйство - на четверть. Да, вы скажете: разделите на восемь лет! Но все-таки это устойчивый, поступательный рост, к тому же, попал еще на годы, связанные с пандемией и после нее (…) Бедность падает. Безработица сократилась с 5 до 3,3%. Это очень серьезная цифра на фоне той турбулентности, которая вообще происходит в мировых финансовых, экономических, валютных процессах", - поделился спикер.





Он напомнил, что в рамках союза принята Декларация о дальнейшем развитии экономических процессов "Евразийский экономический путь", в которой определены задачи ЕАЭС на среднесрочную перспективу до 2030 года на пути превращения союза к 2045 году в самодостаточный, гармонично развитый и привлекательный для всех стран мира макрорегион, обладающий экономико-технологическим и интеллектуальным лидерством и поддерживающий высокий уровень благосостояния населения государств-членов.





Он также отметил положительные стороны условий труда в ЕАЭС. Для трудящихся граждан стран союза предусмотрен упрощенный режим пребывания в государствах-членах. Порядок осуществления профессиональной деятельности для мигрантов из стран союза, а также условия социального обеспечения такие же, как для граждан государства прибытия.





То есть любой мигрант может одинаково себя чувствовать на всем пространстве пяти стран. Однако есть понятие безопасности, и у каждой страны есть свои определенные вопросы обеспечения собственной безопасности. Поэтому усиление контроля за перемещением трудовых мигрантов не идет вразрез с документами ЕАЭС и национальными законодательствами", - разъяснил замглавы российского МИД.





Панкин также отметил возрастающее присутствие Китая на пространстве ЕАЭС.





Но происходит это отнюдь не вопреки интересам этих стран и нашего союза (…) Есть совместная комиссия, которая следит за этим, и в рамках данного формата мы обмениваемся не только мнениями, но и задумками о разных проектах по цифровизации транспортных коридоров, электронной торговле, мерах защиты внутреннего рынка, по отраслевому сотрудничеству", - рассказал он.





По его словам, идет сопряжение планов развития ЕАЭС с китайской инициативой.





Один пояс, один путь". Взаимовыгодное сопряжение (...) Это вполне выверенные вещи, которые сбалансированы интересами с одной и другой стороны", - убежден политик.





В заключение, он высказался о присутствии Ирана в качестве страны-наблюдателя при ЕАЭС.





Иран - естественный союзник. Иран близок ко всем странам, входящим в ЕАЭС. К Ирану никто не то что не испытывает аллергии, а, наоборот, хотят сотрудничать, понимая, что Иран прошел очень большой путь и достиг серьезных успехов в технологических сферах, в промышленном производстве (…) Находясь под санкциями, он продолжал взаимодействовать с целым рядом стран. Поэтому Иран - это перспективный партнер", - заключил Александр Панкин.





Напомним, Иран направил запрос на получение статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.



