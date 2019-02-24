Москва. 28 января. Kazakhstan Today - Очередную встречу по Сирии в Астане планируется провести в середине февраля. Об этом сегодня на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РК Бейбутом Атамкуловым сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Kazakhstan Today.

"Готовится двенадцатая международная встреча по Сирии в Астане с участием делегации правительства, оппозиции, трёх стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также наблюдателей от ООН и Иордании. Как вы знаете, мы регулярно приглашали на такие встречи в качестве наблюдателей представителей США. Они поначалу принимали участие, а потом решили оставлять без ответа эти приглашения, хотя, я уверен, что польза для дела была бы очевидной. Мы сейчас окончательно согласовываем все технические детали. В середине февраля состоится международная встреча по Сирии в Астане", - сказал Лавров.

Он также отметил, что "уже есть принципиальное согласие, понимание о проведении очередного саммита с участием президентов России, Турции и Ирана в следующем месяце".

Говоря о переговорах с Атамкуловым, глава МИД России сообщил, что стороны отметили эффективность астанинской переговорной площадки по урегулированию сирийского кризиса.

"Именно усилия стран-гарантов на гостеприимной казахстанской земле в рамках данного формата позволили запустить политический процесс, который сегодня развивается на основе межсирийских договоренностей, достигнутых по итогам Конгресса сирийского национального диалога. Сейчас идет подготовка к очередному заседанию "астанинского формата", намеченному на февраль", - цитирует Лаврова сайт МИД РФ.

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