С афганского направления сохраняются потенциальные угрозы, связанные с деятельностью террористических группировок - ОДКБ

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Отмечается ухудшение экономической ситуации в Афганистане и обнищание населения страны

Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось 36-е заседание рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ с участием заместителя генерального секретаря ОДКБ Самата Ордабаева, - Состоялось 36-е заседание рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ с участием заместителя генерального секретаря ОДКБ Самата Ордабаева, информирует пресс-служба ОДКБ.





В ходе заседания Ордабаев подчеркнул важность координации позиций государств - членов ОДКБ по всем ключевым аспектам афганской проблематики. Он напомнил, что этот вопрос стал предметом детального обсуждения на встрече лидеров государств - членов ОДКБ 16 мая в Москве, а также в ходе совместного заседания СМИД, СМО и КССБ ОДКБ и сессии СКБ ОДКБ 23 ноября в Ереване.





Участники заседания отметили, что с афганского направления по-прежнему сохраняются потенциальные риски и угрозы, связанные с деятельностью террористических группировок, нелегальным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и торговлей оружием. Констатировано ухудшение экономической ситуации в Афганистане и обнищание населения страны.





В этой связи подчеркнута позитивная роль экономической и гуманитарной поддержки, оказываемой государствами - членами организации афганскому народу. Акцентирована важность наращивания усилий международного сообщества, направленных на постконфликтное восстановление Афганистана.





В завершение подведены итоги работы группы за второе полугодие 2022 года, принят план работы группы на первое полугодие 2023 года.





Следующее заседание рабочей группы запланировано на первое полугодие 2023 года.