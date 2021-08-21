КАБУЛ. 20 АВГУСТА - Охрану посольства Казахстана в Афганистане осуществляют талибы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин.

По информации нашего посольства в Кабуле, когда талибы заняли Кабул, вошли туда, часть из них вошла в тот регион, где находится наше посольство. И когда талибы подошли туда, посол вышел, поговорил с ними. Они спросили: "Кто вы такие, что за посольство?" - и мы сказали, что это посольство Казахстана. Они сказали: "Ничего не бойтесь, работайте как работали, вы находитесь под нашей охраной". И с тех пор они осуществляют охрану нашего посольства. Пока только на таком уровне были контакты", - рассказал Рахметуллин на брифинге 20 августа.

При этом он отметил, что других контактов у Казахстана с "Талибаном" (*запрещенная в РК организация) пока не было.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства