Онищенко: Центральная референс-лаборатория не имеет отношения к гражданскому здравоохранению Казахстана

АЛМАТЫ. 18 МАЯ - Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что расположенная в Алматы Центральная референс-лаборатория вызывает в России серьезное беспокойство, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Онищенко, Центральная референс-лаборатория оснащена самым современным оборудованием и входит в научную сеть Пентагона в Центральной Азии.

Лаборатория - очень мощная, с самым высоким уровнем защиты. Там разрабатывают военные биологические рецептуры. К гражданскому здравоохранению Казахстана это место никакого отношения не имеет. В США практически не скрывают, что ведут активную биологическую программу на территории Казахстана", - цитирует " Sputnik Узбекистан " бывшего главу Роспотребнадзора.

Онищенко считает, что "в этих лабораториях сидят высокопрофессиональные военные микробиологи. Конечно, они не разрабатывают что-то, предназначенное для защиты грузинских или азербайджанских детей. Они занимаются изучением природных вирусных очагов и вывозом штаммов. Их задача простая - сделать вирулентные (с высокой способностью к заражению) штаммы, которые могли бы легко сойти за местные".

Врач-эпидемиолог отметил, что пандемия коронавируса наглядно показала, какой урон может нанести инфекция.

Мы убедились, что вирусы эффективны с точки зрения создания массового психоза, дестабилизации политической обстановки, обрушения экономик. Коронавирус нанес мировой экономике больший ущерб, чем любая война", - сказал он.

По мнению Онищенко, доказать искусственное происхождение вируса сейчас невозможно из-за неполного контроля за работой биологических лабораторий.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в США "произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые они создали по всему миру. Было бы правильно правительству РФ этот вопрос поднять".

Володин также предложил профильному комитету Госдумы по охране здоровья вступить в диалог с ВОЗ, пишет " Свободная пресса ".

Пусть они начнут изучать, откуда эта зараза появилась. И второе - почему такая дискриминация в отношении нашей вакцины", - сказал он.

Кроме того, в интервью газете " Коммерсантъ " секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев также обратил внимание на биолаборатории США.

Я предлагаю вам обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению - в основном у российских и китайских границ", - сказал он.

Секретарь Совбеза добавил, что в прилегающих к "мирным санэпидстанциям" районах с определенной регулярностью выявляются вспышки заболеваний, нехарактерных для этой местности.

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