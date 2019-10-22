Опубликована деловая программа XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - 6-7 ноября 2019 года в Омске состоится XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Главной темой Форума станут "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества", передает Kazakhstan Today.

В рамках деловой программы пройдут панельные сессии и пленарное заседание при участии ключевых бизнес-игроков и представителей власти обеих стран. Также на полях форума запланированы подписания ряда стратегически важных двусторонних документов.

Нельзя преуменьшить важность поддержания и развития межрегионального сотрудничества. Россия и Казахстан показали себя как надежные и эффективные партнеры как в вопросах внешней политики, так и в сфере развития совместных бизнес-проектов. Нас связывает не только общее прошлое, но и, надеюсь, успешное будущее. Форум межрегионального сотрудничества - уникальная площадка, где мы вместе можем задать вектор его развития", - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Старт деловой программе 6 ноября даст официальное открытие выставки "Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана". Всего в программе дня запланировано 5 панельных сессий по приоритетным вопросам двустороннего сотрудничества. Участники обсудят развитие приграничной торговли, перспективы кооперационных связей в сфере промышленности и технологий, энергоинновации, несырьевой экспорт, цифровую трансформацию и женское предпринимательство. Параллельно с основной программой пройдет Форум молодежных лидеров России и Казахстана.

Презентация программы приграничного сотрудничества Казахстана и России с участием министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина и министра национальной экономики Республики Казахстан Руслана Даленова откроет мероприятия деловой программы 7 ноября. Ключевым событием дня станет пленарное заседание "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества".

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Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия фонда собирают участников из 206 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечено более 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 94 стран мира.

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