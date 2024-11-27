Особые отношения - глава Башкортостана высказался о сотрудничестве с Казахстаном
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Уфа. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Башкортостана Радий Хабиров на пресс-подходе в рамках XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана высказался о сотрудничестве с РК, передает корреспондент агентства.
С Казахстаном у нас особые отношения. Именно в Казахстане мы открыли одно из первых представительств Республики Башкортостан в составе торгового представительства Российской Федерации", - заявил Радий Хабиров.
По его мнению, отношениям Башкортостана с Казахстаном способствуют общие корни и традиции.
Поэтому мы друг друга очень хорошо понимаем. Самое главное (...) то, что у нам пришло с Советского Союза, - это промышленное разделение труда. Очень много казахских предприятий нуждаются в нашем оборудовании, которое у нас производится. Очень много наших предприятий нуждается в казахском оборудовании, поэтому промышленное разделение труда и промышленная кооперация", - сообщил он.
Радий Хабиров также подчеркнул, что у Башкортостана есть очень серьезные договоренности и развитие процесса по промышленной кооперации с Казахстаном. Прежде всего в области нефтехимической промышленности и добычи полезных ископаемых.
Говоря о туризме, глава республики отметил, что между РК и Башкортостаном уже налажено авиасообщение.
У нас есть рейсы в Астану. В Астану летают в определенный период времени года, когда действительно заполняются все рейсы. Мы заинтересованы в том, чтобы открыть Казахстан для башкирских туристов, мы это делали через программу башкирского долголетия. Когда мы софинансировали из госбюджета стоимость билетов для программы (...) для наших пенсионеров. Они выезжают в Астану", - заявил Радий Хабиров.
По его словам, жителям Башкортостана также интересны Алматы и горнолыжные курорты.
Это две основные точки, куда мы будем дальше направлять. В свою очередь мы предложили нашим коллегам из Казахстана, соответственно, посмотреть Башкортостан. Башкортостан предоставляет очень большие услуги в сфере медицинского туризма. Кстати, казахские партнеры активно этим пользуются. Сеть здравниц Башкортостана - это ключевой иностранный партнер и ключевые иностранные туристы именно из Казахстана", - добавил глава республики.
Напомним, что XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит 26-27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. Участников ждет насыщенная деловая и культурная программа. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.